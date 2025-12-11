Это звучит громко
Цифровой дистрибутор Zvonko Digital сменил совладельцев
Топ-менеджеры международных сервисов по дистрибуции треков стали совладельцами Zvonko Digital — российского музыкального мейджора. Участники рынка предполагают, что таким образом компания готовится к продаже бизнеса. Ранее среди интересантов на актив собеседники “Ъ” называли «Сбер», так как сделка может дать банку дополнительный экосистемный эффект от синергии бизнесов.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Крупнейший в России дистрибутор цифрового музыкального контента Zvonko Digital сменил совладельцев: 22,5% компании «Ваптак» с конца ноября принадлежит совладельцу российского подразделения международного холдинга Kedoo Николаю Окорокову (16%) и бывшему совладельцу международного дистрибутора Iricom Константину Кобзеву (6,5%), следует из данных «Спарк-Интерфакс». Исполнительный директор Российского авторского общества (РАО) Алексей Карелов и гендиректор РАО Александр Сухотин сохранили свои доли в Zvonko Digital. В компании не ответили на запрос “Ъ” о причинах изменений управленческого состава компании.
Дистрибутор цифрового контента отвечает за загрузку музыкальных треков на стриминговые платформы, собирает доход с площадок и перечисляет средства артистам или рекорд-лейблам. Zvonko Digital ранее работал под брендом «Национальный цифровой агрегатор» (НЦА). В 2021 году компания стала крупнейшим дистрибутором на отечественном рынке — после того как в ее состав вошли Первое музыкальное издательство, Национальное музыкальное издательство, «Студия Союз», «Союз Мьюзик» и Effective Records. Сейчас компания представляет таких исполнителей, как «Ленинград», Zivert, Максим, Люся Чеботина и др. Выручка ООО за прошлый год выросла на 75% и достигла 1,1 млрд руб. при чистой прибыли в размере 306 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 625 млн руб. с чистой прибылью в 114,8 млн руб.
Сейчас, как предполагает источник “Ъ” в одном из музыкальных лейблов, начинается постепенная подготовка передачи дистрибутора новому владельцу. С ним соглашаются еще четыре источника на медиарынке. Ранее ‘Ъ" писал, что «Сбер» планирует покупку Zvonko Digital, для того чтобы расширить бизнес стриминга «Звук» (принадлежит с 2022 года АО «Новые возможности», работает в контуре экосистемы банка). Стоимость Zvonko Digital оценивалась на уровне 1,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 10 июля 2024 года). В «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”. До 2022 года покупку Zvonko Digital рассматривала компания Universal Music Group, объясняет собеседник “Ъ” в одном из крупных лейблов: «Однако в феврале 2022 года компания покинула российский рынок, переговоры были заморожены, а поиски покупателя продолжились внутри страны».
Российский филиал Kedoo Entertainment является основным правообладателем практически всех аудио- и видеозаписей, которые были произведены в Советском Союзе, объясняет собеседник “Ъ” в одной из крупных музыкальных студий. Сам Kedoo Entertainment также представляет интересы ВГТРК и Гостелерадиофонда России, правопреемников творческого объединения «Экран», Госфильмофонда СССР, а также ООО «Ракурс» (издатель видео Высоцкого). «Таким образом, Zvonko Digital аккумулирует крупнейших клиентов по библиотеке треков на рынке», — объясняет собеседник “Ъ”.
В случае если сделка между Zvonko Digital и «Сбером» все же состоится, в рамках экосистемы банка будут взаимодействовать сразу несколько сервисов — НЦА, стриминг «Звук», а также билетный сервис «Афиша», говорит продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Партнерство будет интересным прежде всего в плане обмена маркетинговой информацией и биг-датой. Также это новые возможности борьбы за контент, когда артисту смогут предлагать контракты 360 (комплексное продвижение артиста.— “Ъ”), с продвижением и в стриминге, и в концертной деятельности, а также спецпроекты».