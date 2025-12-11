Власти в Башкирии заключили 163 контракта на переселение жильцов аварийных домов

В Башкирии «полностью законтрактовали» второй этап программы переселения из аварийного жилья, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов. Это поможет расселить 396 жителей из 23 аварийных многоквартирных домов в десяти муниципалитетах республики.

По словам господина Ковшова, всего заключено 163 муниципальных контракта на приобретение жилья:

110 контрактов — в Илишевском, Татышлинском, Учалинском, Бирском, Гафурийском районах и Сибае; 53 контракта — в Благовещенском, Дюртюлинском, Чишминском и Гафурийском районах. В Кугарчинском районе переселенцы получат денежные выплаты.

Всего на реализацию второго этапа программы, которая реализуется в 2025-2026 годах, выделено 861 млн руб.: 510 млн — федеральные средства и 350 млн — из республиканского бюджета.

Олег Вахитов