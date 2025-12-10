Шесть человек эвакуировали из горевшей пятиэтажки в Луге

Из горевшего пятиэтажного дома на улице Урицкого в городе Луга эвакуировали четырех взрослых и двух детей. Об этом сообщили 10 декабря в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе (Леноблпожспас).

Фото: ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» Лестничная клетка дома в городе Луга после пожара, в связи с котором эвакуировали шесть человек

Фото: ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»

Огонь охватил 15 кв. м на лестничной площадке здания. Пожар ликвидировала 135-я пожарная часть Лужского отряда Леноблпожспас.

Артемий Чулков