Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шесть человек эвакуировали из горевшей пятиэтажки в Луге

Из горевшего пятиэтажного дома на улице Урицкого в городе Луга эвакуировали четырех взрослых и двух детей. Об этом сообщили 10 декабря в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе (Леноблпожспас).

Лестничная клетка дома в городе Луга после пожара, в связи с котором эвакуировали шесть человек

Лестничная клетка дома в городе Луга после пожара, в связи с котором эвакуировали шесть человек

Фото: ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»

Лестничная клетка дома в городе Луга после пожара, в связи с котором эвакуировали шесть человек

Фото: ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»

Огонь охватил 15 кв. м на лестничной площадке здания. Пожар ликвидировала 135-я пожарная часть Лужского отряда Леноблпожспас.

Артемий Чулков

Новости компаний Все