Ярославль и Калининград подписали соглашение о сотрудничестве

Ярославль и Калининград с целью установления стабильных связей в различных сферах социально-экономического развития подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили мэр Ярославля Артем Молчанов и глава Калининграда Олег Аминов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Калининграда

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Виды Калининграда

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Соглашение подразумевает содействие развитию связей в сфере городского хозяйства, культуры, образования, соцподдержки, спорта, охраны окружающей среды.

Официальные делегации сторон будут посещать города друг друга для обмена опытом, а также приезжать на мероприятия, в том числе на День города. Также планируется обмен делегациями учреждений, некоммерческих организаций для участия в выставках, ярмарках, круглых столах, конференциях.

Стороны в рамках своих компетенций обязуются создавать благоприятные условия для расширения деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства для развития потребительского рынка и туризма.

Соглашение действует в течение трех лет.

Алла Чижова