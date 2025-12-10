Предприятие Ленобласти лишилось декларации из-за курицы в продукте из свинины

Россельхознадзор отозвал декларацию о соответствии качества на мясную у продукции у МПЗ «Добров» в Ленинградской области. Предприятие не предпринимало мер для устранения нарушений на производстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники органа выявили систематические нарушения у компании. В магазинах на территории соседних регионов взяли пробы копчено-вареного продукта из свинины «Трапезница». Экспертиза установила наличие ДНК курицы, хотя она в составе не указана.

В Россельхознадзоре напомнили, что замена или добавление другого вида мяса является фальсификацией. Работу предприятия после этого поставили на контроль. В ноябре специалисты обнаружили, что производитель не устранил нарушения.

«С учетом того, что ранее предприятию уже было объявлено предостережение с требованием соблюдения обязательных требований законодательства, Управлением Россельхознадзора 1 декабря принято решение о прекращении декларации о соответствии качества на указанную продукцию»,— говорится в сообщении ведомства.

Татьяна Титаева