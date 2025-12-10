Петербуржцы в 2025 году в два раза больше покупали препараты от ожирения

За десять месяцев текущего года петербургские аптеки продали 394 331 упаковку препаратов для борьбы с лишним весом. Это в два раза больше, чем за тот же период 2024 года, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на сведения DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала года продажи препаратов превысили 2,1 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает уровень прошлого года. В выборку включены медикаменты на основе семаглутида, тирзепатида, сибутрамина, лираглутида и др.

Желавшие решить проблему с лишним весом в среднем тратили на пачку 5329 рублей. За год она подорожала на 13,7%. Большая часть покупок пришлась на препарат петербургского завода «Герофарм» «Семавик» — 48,6%. В лидерах также «Велгия» (11,6%) и «Квинсента» (10,7%).

Рост продаж эксперты связывают с уходом иностранных компаний с российского рынка и появлением отечественных аналогов.

Татьяна Титаева