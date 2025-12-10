Как чиновники отчитывались о доходах

Требование к чиновникам и членам их семей декларировать доходы и имущество установлено федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года. Президент Дмитрий Медведев 6 апреля 2009 года первым опубликовал декларацию о доходах, через два дня были обнародованы сведения о доходах премьер-министра Владимира Путина.

18 мая 2009 года новый пакет антикоррупционных указов расширил круг лиц, подающих декларации. Помимо президента, сотрудников его администрации, членов правительства и глав регионов в список также вошли депутаты и сенаторы, судьи, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие на командных должностях. С 2012 года отчитываться стали руководители ЦБ, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования, Фонда обязательного медицинского страхования. В июле 2013 года в список добавились главы ряда госкомпаний.

С 2013 года чиновников обязали отчитываться не только о доходах, но и о крупных приобретениях, стоимость которых превышает доход за три года. Для проверки сведений была создана должность специального уполномоченного по проверке деклараций о доходах и расходах чиновников.

29 декабря 2022 года Владимир Путин своим указом на время специальной военной операции разрешил не подавать декларации чиновникам, выполняющим задачи, связанные с СВО. 6 февраля 2023 года президент также подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов с 1 марта в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Отдельные депутаты и губернаторы продолжили публиковать сведения о доходах на добровольной основе.