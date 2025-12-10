Без особой признательности

Число дел о признании в России решений иностранных государственных судов и международных коммерческих арбитражей за 2021–2024 годы уменьшилось вдвое, падение продолжилось и в текущем году. При этом сейчас решения госсудов зарубежных стран признаются и исполняются более охотно, чем вердикты арбитров,— в 80% случаев против 50%. Впрочем, эту статистику формируют в основном решения, принятые в странах СНГ — подход к исполнению постановлений из недружественных юрисдикций гораздо более жесткий.

Адвокатское бюро КИАП представило итоги исследования практики признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных решений на территории России за 2019–2024 годы, а также за январь—август 2025-го. Заявления о признании и приведении в исполнение таких решений по бизнес-спорам подаются в государственные арбитражные суды РФ. Всего бюро проанализировало 775 постановлений российских судов, из них 597 касаются актов зарубежных госсудов, остальные — иностранных третейских судов с местом арбитража вне РФ.

Не частное это дело

В 2019-м количество споров о признании зарубежных решений составляло 127, в 2020 году оно выросло до 136. Пик пришелся на 2021 год: тогда российские суды рассмотрели 157 дел. С 2022 года поток начал снижаться, а в январе—августе 2025 года количество дел упало до 45. При этом процент признания решений иностранных госсудов остается стабильно высоким: в 2019 году удовлетворялось около 71% заявлений, в 2021-м этот показатель поднялся до 83%, а в 2025 году держался на уровне 80%.

По международному коммерческому арбитражу ситуация иная.

В 2019 году российские суды признавали примерно 78% решений арбитража, вынесенных за пределами России. Это самый высокий показатель за анализируемый период.

Затем количество удовлетворенных заявлений колебалось: 61% в 2022 году, 73% в 2023-м, а в 2025 году вновь уменьшилось, составив 40% (или 50%, если учитывать только рассмотренные по существу).

Одновременно сократилось и число дел, доходящих до этапа кассации: пик пришелся на 2019 год (по 25–26 дел каждой категории), а к 2025 году в кассационной инстанции остались лишь единичные споры (по 3).

При этом шансы на успех для результатов государственного и частного правосудия в российских судах существенно различаются — по итогам кассационного обжалования чаще всего отказывают в признании решений именно иностранных арбитражей. Так, доля решений зарубежных госсудов, признанных российской кассацией, составляет около 50%, а в некоторые годы существенно превышает его (76% в 2023 году, 67% в 2025-м). Между тем в исследуемый период решения коммерческих арбитражей признавались примерно в трети случаев, за исключением резкого скачка до 56% в 2021 году, а также снижения до 0% в 2025 году (три отказа по трем жалобам).

С кем не дружим, тех не признаем

Особое внимание в исследовании КИАП уделено решениям судов и арбитражей из недружественных юрисдикций. По данным за 2023–2025 годы, обращения за исполнением таких актов остаются редкостью — в общем числе дел их доля составляет 5–8%. Большинство же споров связано с исполнением решений из нейтральных стран, прежде всего постсоветского пространства (Белоруссия, Казахстан). Число обращений за исполнением актов зарубежных государственных судов снизилось вдвое — с 84 до 41, из которых 92–95% приходилось на нейтральные юрисдикции.

Что касается третейских разбирательств, то в 2023 году российские суды рассмотрели всего 22 дела о признании решений зарубежных арбитражей, из них 82% приходилось на решения из нейтральных юрисдикций и лишь 18% — из недружественных стран. В 2024 году число дел уменьшилось до 19, а разрыв между юрисдикциями оставался существенным, хотя и заметно сократился — 58% против 32% соответственно (еще 10% находятся на рассмотрении). В 2025-м ситуация резко изменилась: всего рассмотрено только пять дел, причем преобладали обращения за признанием решений арбитров из недружественных государств (60%), а доля актов из нейтральных стран упала до 20% (еще 20% приходятся на заявление, которое оставлено без рассмотрения).

0 случаев признания в России решений судов недружественных стран по бизнес-спорам зафиксировано в 2024-м — первые восемь месяцев 2025 года

В 2023–2025 годах российское правосудие стало заметно строже относиться к решениям государственных судов из недружественных стран — 43% признанных актов (три дела из семи) в 2023 году против 0% в 2024 и 2025 годах (по всем шести делам было отказано). По решениям арбитров, вынесенным при администрировании учреждениями из недружественных стран, картина в процентном соотношении гораздо лучше (доля признанных вердиктов — 25%, 50% и 33% за каждый год соответственно), но в абсолютных цифрах количество таких решений крайне незначительно (один, три и один акт соответственно).

Гибридный формат

Несмотря на то что пока проанализировано лишь восемь месяцев 2025 года, можно отметить уже устоявшийся за последние годы общий тренд, говорит один из авторов исследования, партнер КИАП Степан Султанов: «Признать в РФ решение суда недружественного государства против российской компании проблематично — принципы взаимности с такими странами после 2022 года "обнулились". Достаточно высокий показатель признания объясняется лишь тем, что большинство решений идет из стран СНГ».

Управляющий партнер в России АБ Nordic Star Анна Заброцкая объясняет последнее более тесной процедурно-правовой и институциональной совместимостью между национальными судами постсоветского пространства, а также наличием у этих стран договоров о взаимной правовой помощи. К тому же у государственного суда больше доверия к государственному же суду, поскольку тот действует по схожим правилам, тогда как процесс в арбитраже зависит от конкретных арбитров и самого учреждения, добавляет партнер практики международных споров и санкций BGP Litigation Сергей Морозов.

В исследовании КИАП отмечается, что российские суды в первую очередь смотрят на страну регистрации арбитражного института — недружественность этой страны напрямую влияет на шансы признания решения арбитров в России.

Но есть и исключения, указывает госпожа Заброцкая: решения арбитражей из недружественных юрисдикций могут быть признаны, если заявитель докажет надлежащее соблюдение процессуальных гарантий и отсутствие оснований для отказа по Нью-Йоркской конвенции. К тому же влияет и то, в чьих интересах вынесено иностранное решение, уточняет господин Султанов. Если арбитраж из недружественной страны вынес решение в пользу российского истца, оно, скорее всего, будет признано и исполнено в РФ, объясняет партнер АБ NSP Илья Рачков.

В целом российский бизнес до 2022 года для споров с иностранными контрагентами в основном выбирал зарубежные арбитражные институты (LCIA, ICC, SCC) из-за их большей известности и выработанной практики, указывает господин Морозов. Увеличение числа заявлений об исполнении в РФ решений арбитража именно из недружественных стран в 2025 году в сравнении с двумя предыдущими годами может, по мнению юристов, объясняться тем, что выигравшие ранее спор с российским контрагентом иностранные лица решили подождать в том числе изменения геополитической ситуации. Вероятно, они обратились за исполнением в конце отведенного на это трехлетнего срока, объясняет господин Рачков. Если взыскать долг с российского ответчика не получилось, то после отказа можно хотя бы списать это требование с баланса и зафиксировать убытки, уточняет он.

По мнению Анны Заброцкой, поток обращений за признанием в России иностранных судебных и арбитражных решений останется существенно ниже докризисного уровня из-за контрсанкционного регулирования и снижения трансграничной активности. Впрочем, партнер Lidings Степан Гузей полагает, что в будущем можно ожидать увеличения числа таких заявлений, но преимущественно из Китая и Юго-Восточной Азии, а также с Ближнего Востока. Он отмечает растущее сейчас число споров компаний с российскими бенефициарами за рубежом, в том числе в арбитражных центрах Гонконга и Дубая, решения которых затем может понадобиться исполнить в РФ.

Как реакция на санкционные риски и ограничение доступа к западным площадкам в последние годы появился тренд на «гибридные оговорки», когда арбитражный центр находится в недружественной стране (например, суд ICC), а место арбитража выбирается в нейтральной юрисдикции, отмечает управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский. Сейчас бизнес и арбитражное сообщество стремятся выработать новые решения, включая поиск арбитражного центра и места арбитража в нейтральных юрисдикциях для новых контрактов, а также изменение условий по ранее заключенным оговоркам, добавляет господин Султанов. Анна Заброцкая говорит, что пересмотр уже имеющегося третейского соглашения возможен, но сопряжен с коммерческими уступками и рисками. В целом, по словам господина Гребельского, успешные примеры переноса места арбитража из санкционных юрисдикций в нейтральные пока остаются скорее исключением, чем правилом.

