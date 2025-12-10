Ставрополье увеличило экспорт сахарной продукции на 124%

В январе-ноябре 2025 году в Ставропольском крае экспортные поставки сахарной продукции увеличились на 124,5%, а стоимостные объемы экспорта молочной продукции выросли более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, за 11 месяцев года Ставрополье увеличило экспорт напитков на 30,2%, а кондитерских изделий — на 28,2%.

«На сегодняшний день Ставропольский край экспортирует свою продукцию в 83 страны. Экспортно-импортные отношения край развивает с более чем 120 странами. С начала текущего года объемы экспорта продсахарной продукции АПК Ставрополья составили более $500 тыс.»,— отметил господин Доронин.

Министр добавил, что на переработанную продукцию — молочную, мясную, масложировую, рыбу и морепродукты —приходится 83,4% от общей доли поставок АПК за рубеж.

Крупнейшими партнерами региона остаются Беларусь и Грузия. В эти страны увеличены поставки кондитерских изделий, зерна, муки, подсолнечного масла, макарон, рыбы, муки, зерна, напитков.

Наталья Белоштейн