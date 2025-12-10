В Таганроге количество окон для замены после атаки БПЛА увеличилось до 665

По результатам последнего обследования количество поврежденных окон, требующих замены, увеличилось до 665. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова. Оконные конструкции были повреждены в результате атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

По информации госпожи Камбуловой, уже восстановлено 283 поврежденные конструкции: 137 оконных блоков, 15 балконов и 131 стекло. Работы проведены в домах по ул. Инструментальной, 25, 29, 38, 40, Свободы, 3/1, Пархоменко, 3/2 и Сызранова, 8/1.

11 декабря замена конструкций продолжится в домах по ул. Инструментальной, 15, 27, 35.

Глава Таганрога добавила, что прием заявлений от горожан на получение помощи практически завершен. В квартирах и домах, получивших повреждения, зарегистрировано 798 человек. Заявления на получение единовременной выплаты подали 752 жителя.

Наталья Белоштейн