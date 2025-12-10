Волейболисты «Новы» победили «Динамо-Урал» в матче Суперлиги

В среду, 10 декабря, в матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги «Нова» из Новокуйбышевска принимала «Динамо-Урал» из Уфы. Хозяева одержали победу со счетом 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23).

Победа стала шестой для «Новы» в текущем сезоне. Коллектив из Новокуйбышевска занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо-Урал» с тремя победами располагается на 13-й позиции.

Андрей Сазонов