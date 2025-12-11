Корпоративная наука на льготной основе

Налоговые льготы как инструмент господдержки корпоративных исследований и разработок приобретают все большее распространение в странах ОЭСР, отмечают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Если в 2000 году такие меры использовали 16 государств, то к 2024 году их число увеличилось более чем вдвое (до 34). На льготы приходится более половины общего объема государственной помощи корпоративной науке (55%). В 2000 году показатель не превышал 30%.

По отношению к ВВП объем налоговых льгот на эти цели в среднем по странам ОЭСР составляет 0,13%. Самые высокие значения показателя зафиксированы в Португалии (0,39%), Исландии (0,38%), Великобритании (0,3%), Франции (0,28%) и Китае (0,24%). Минимальные — в Швеции, Новой Зеландии и Чехии (по 0,04%). Прямая господдержка (траты бизнеса на науку за счет государства) в среднем по странам ОЭСР составила 0,09% ВВП.

Эксперты ИСИЭЗ подчеркивают, что наибольший эффект от налоговых льгот выражен у малых и средних предприятий, испытывающих трудности с доступом к кредитам. На каждую единицу такой помощи приходится 1,4 единицы дополнительных инвестиций в науку от малых предприятий. У крупных этот показатель равен лишь 0,4 единицы. В целом средний уровень налоговых субсидий на единицу расходов на науку самого бизнеса в странах ОЭСР с 2000 года устойчиво растет. Так, в 2024 году прибыльные компании благодаря налоговым льготам могли компенсировать в среднем 16–19% своих расходов на исследования и разработки.

Отметим, что в России структура господдержки корпоративной науки заметно отличается от практики ОЭСР: прямое финансирование составляет 0,35% ВВП, а объем налоговой поддержки — лишь 0,15%. По мнению директора Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ Михаила Гершмана, у РФ есть существенный потенциал для расширения линейки налоговых мер поддержки корпоративной науки. Такими льготами могли бы поощряться компании, регулярно наращивающие затраты на исследования и разработки, инвестирующие в направления технологического лидерства и развивающие кооперацию с организациями науки, считает эксперт. Он отмечает, что внедрение новых преференций должно сопровождаться обеспечением их доступности и привлекательности для бизнеса.

Венера Петрова