В Ульяновской области набирают контрактников в подразделения БПЛА

Министерство экономического развития Ульяновской области на своей странице в Telegram-канале разместило информацию о наборе в Ульяновской области желающих заключить с Минобороны контракт на прохождение службы в подразделениях БПЛА.

Отмечается, что срок контракта — один год, служба проходит на расстоянии более 30 км от линии боевого соприкосновения, обучение заключивших контракт проводится в Центре начальной военной подготовки «Рокот», заработная плата составит от 3,5 млн руб. в год. Кроме того, прошедшие службу по такому контракту получают статус ветерана боевых действий, социальные льготы.

Андрей Васильев, Ульяновск