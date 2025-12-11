В Москве и других регионах подорожает технический осмотр транспортных средств

Цены на технический осмотр транспортных средств в Москве будут проиндексированы с 1 января 2026 года, проект соответствующего постановление столичного правительства опубликован на mos.ru. Плата за проведение ТО легковой машины повысится с 1182 до 1295 руб., мотоциклов — с 408 до 447 руб., автобусов — с 2055–2483 руб. до 2251–2719 руб. в зависимости от типа транспортного средства, грузовиков — с 1283–2588 руб. до 1405–2834 руб.

По действующим правилам техосмотр легковых машин, принадлежащих физическим лицам и не участвующих в перевозках такси, обязателен при смене собственника, если транспортное средство старше четырех лет или в его конструкцию внесены изменения. Такси, грузовики и автобусы проходят обязательное ТО с определенной в законодательстве регулярностью.

Тарифы на техосмотр пересматриваются регионами ежегодно в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы. Часть субъектов федерации новые цены на 2026 год уже установили. В Амурской области тариф для проверки легковых авто повышается с 1806 до 1855 руб., в Еврейской автономной области — с 1209 до 1324 руб., в Ростовской области — с 1098 до 1203 руб., в Челябинской области — с 1097 до 1201 руб., в Мордовии — с 1097 до 1201 руб., в Тюменской области — с 1096 до 1200 руб., в Санкт-Петербурге — с 1855 до 2032 тыс. руб. Новые тарифы, согласно методике ФАС, должны быть утверждены до 20 декабря.

Иван Буранов