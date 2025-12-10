Суд в РФ подтвердил право прокуратуры возражать против решения зарубежного арбитража

Арбитражный суд Северо-Западного округа не признал решение арбитража при Международной торговой палате (ICC), отказавшего морскому торговому порту Лавна во взыскании €6,1 млн с латвийской LNK Industries и €2,6 млн с немецкой Thyssenkrupp Industrial Solutions.

Спор касался возврата аванса, уплаченного иностранным подрядчикам за строительство комплекса перегрузки угля в порту Лавна (Мурманская область) в рамках госпрограммы. Контракт в мае 2018 года был заключен между российскими АО ГТЛК и ООО «Морской торговый порт Лавна» с латвийской AS LNK Industries и немецкой Thyssenkrupp Industrial Solutions AG. Деньги за монтаж оборудования на общую сумму €8,8 млн перечислила ГТЛК, но в 2022 году ее права по контракту переоформили на морской торговый порт Лавна в связи с ограничениями пятого пакета антироссийских санкций ЕС. После введения санкций европейские контрагенты отказались исполнять обязательства по сделке, и порт потребовал вернуть аванс, для чего пришлось обращаться в арбитраж при ICC, согласно третейской оговорке.

В октябре 2024 года международный арбитраж отклонил иск порта. Позднее Северо-Западная транспортная прокуратура обратилась в арбитражный суд Мурманской области с возражением против признания решения ICC в РФ, считая, что оно нарушает российский публичный порядок. Суд удовлетворил заявление и отказал в признании. LNK Industries обжаловала это в кассации, ссылаясь на отсутствие полномочий у надзорного органа на подобные обращения.

Но арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил жалобу, посчитав действия прокуратуры правомерными в рамках надзора за соблюдением валютного законодательства и в интересах РФ, учитывая финансирование проекта за счет госсредств. Кроме того, кассация указала, что арбитрами по делу были граждане Нидерландов и Сингапура, которые могли быть предвзяты по отношению к российскому истцу в условиях санкционного давления и политической напряженности. Отказ исполнить решение суда ICC остался в силе.

Варвара Кеня