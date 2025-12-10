Ростовская область увеличила объем экспорта металлов в 2,7 раза

В январе-ноябре 2025 года физический объем экспорта металлов Ростовской области вырос в 2,7 раза год к году. В основном, рост обеспечили поставки полуфабрикатов из железа и лигированной стали. Об этом сообщил начальник информационно-технической службы Ростовской таможни Дмитрий Кваско в ходе экспортного совета при губернаторе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации господина Кваско, доля машиностроительной продукции широкой номенклатуры в экспорте увеличилась с 4 до 7%. Стоимость экспорта этой отрасли увеличилась на 15%. Наибольший вклад в рост поставок внесли сельскохозяйственная техника, котлы и сопутствующее оборудование, мостовые и портальные краны, а также двигатели и тепловыделяющие элементы.

Физический объем экспорта металлов и машиностроительной продукции вырос, несмотря на общее снижение физических и стоимостных показателей экспорта Ростовской области, которое составило 43% в период с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Наталья Белоштейн