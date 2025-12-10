Петербургский суд встал на сторону издательства «КомпасГид» в споре с писателем

Арбитражный суд Санкт-Петербурга встал на сторону издательства «КомпасГид» в споре о защите деловой репутации. Иск был подан к детской писательнице Ирине Лисовой, которая, по мнению издательства, в своих публикациях в социальных сетях и обращениях в различные инстанции распространяла недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию компании и содержащие обвинения в противоправной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд полностью удовлетворил требования издательства, признав распространенную информацию не соответствующей действительности. Согласно решению от 8 декабря 2025 года, ответчица обязана удалить спорные публикации и разместить в своем Telegram-канале резолютивную часть судебного акта.

Генеральный директор «КомпасГида» Виталий Зюсько в своем заявлении подчеркнул, что издательство, известное своими книгами на сложные темы для детей и подростков, выступает за взвешенный публичный диалог и считает неприемлемыми агрессивные нападки и распространение ложной информации.

Андрей Маркелов