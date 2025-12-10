В России зарегистрировали препарат для иммунотерапии рака легкого

Минздрав России зарегистрировал PD-1 ингибитор «Арейма» (международное непатентованное наименование «камрелизумаб») для лечения немелкоклеточного рака легкого. Об этом сообщили в пресс-службе фармкомпании «Петровакс Фарм» — производителя препарата.

«Петровакс Фарм» в партнерстве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи будет производить препарат по полному циклу, включая синтез субстанции. «Новый препарат позволит обеспечить снижение затрат до 7,5 млрд руб. по сравнению с альтернативными ингибиторами PD-1/PD-L1, согласно результатам клинико-экономического исследования»,— сообщили в компании.

Внедрение в практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность, заявил президент «Петровакса» Михаил Цыферов. Он отметил, что сейчас специалистам в России доступны несколько препаратов, однако возможность широкого применения терапии часто определяет ее стоимость. Применение «камрелизумаба» способно обеспечить экономию свыше 7 млрд руб. при лечении рака легкого, что позволяет значительно увеличить количество спасенных жизней, добавил господин Цыферов.