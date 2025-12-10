Администрация Ульяновска планирует перестановки в парках города

Как стало известно «Ъ-Волга», администрация Ульяновска планирует поменять руководство в ульяновском муниципальном унитарном предприятии (УМУП) «Парки Ульяновска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Парка Победы в VK Фото: страница Парка Победы в VK

Ожидается, что с четверга исполняющим обязанности директора директором УМУП «Парки Ульяновска» будет назначен депутат ульяновской гордумы от партии «Единая Россия» Майис Дадашов, директор муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад». Официально сообщать «Ъ-Волга» о готовящемся назначении в мэрии Ульяновска отказались, однако источник, близкий к администрации города подтвердил эту информацию.

В УМУП «Парки Ульяновска» (ранее назывался УМУП «Парк культуры и отдыха “Победа”») входят парк «Победа», парк «Молодежный», парк «Винновская роща» и парк «Семья».

Майис Дадашов в беседе с «Ъ-Волга» также подтвердил, что с четверга приступит к руководству «Парков Ульяновска», но пока действующий директор Александра Демочкина находится на больничном, он будет руководить в статусе исполняющего обязанности директора, а затем состоится официальное назначение. По его словам, решение о перестановках принято главой города Александром Болдакиным и направлено на дальнейшее развитие парков. Майис Дадашов считает, что решение мэра о перестановках связано заметными изменениями в деятельности «Владимирского сада», среди которых появление на его территории единственного в России музея наличников, «формирование активной творческой команды с целым рядом проектов развития». При этом, по словам господина Дадашова он продолжит руководить и «Владимирским садом». В планах депутата формирование в Ульяновске единого паркового пространства.

В мэрии «Ъ» сказали, что у них «нет претензий или нареканий по работе Александре Демочкиной». «Возможно, ей предложат возглавить какое-то другое направление в администрации Ульяновска, потому что опыт у нее неплохой, она достаточно компетентный специалист, имеющий соответствующие связи в системе паркового хозяйства. И даже по состоянию парков видно, что у парков Ульяновска при Демочкиной началась вторая жизнь, у них сформировался достаточно неплохой коллектив»,— сказали «Ъ-Волга» в мэрии, при этом заметив, что и для Майиса Дадашова «эта тема далеко не чужая».

Сергей Титов, Ульяновск