Ласковый Мишка вернулся

Олимпийская сборная получит новый талисман — это советский Мишка образца 1980 года. Маскот уже проходит регистрацию в качестве товарного знака. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, он выглядит прекрасно и «заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся». «Будет нормальный мишка»,— резюмировал Дегтярев. В 2019 году в качестве символов олимпийской сборной России представили Кота-ушанку и синего Медведя-неваляшку. До этого на нескольких Олимпиадах в качестве талисмана спортсменов сопровождал Чебурашка.

Культовый символ, известный во всем мире, — хорошее решение для национальной команды, уверен спортивный продюсер и комментатор Олимпийских игр в Сочи, Пхенчхане и Пекине Андрей Арих: «Талисман — это же не просто какая-то картинка, которую придумал дизайнер и поставил на бэкстейдж. Этот символ, он должен вызывать определенные эмоции. И олимпийский Мишка — это именно такой символ. Если мы делаем, например, талисманы под конкретный турнир, с одной стороны, мы даем понять, что мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно развиваемся, преображаемся, изменяемся.

С другой стороны, с точки зрения именно донесения определенных смыслов, мы хуже добиваемся поставленных целей. Если мы какой-то новый символ придумаем, то ему, конечно, много времени потребуется, чтобы завоевать доверие. Был, например, у нас талисман Забивака на чемпионате мира по футболу, были талисманы на Универсиаде. Замечательные талисманы, очень теплые, душевные, но их никто не запомнил. А Мишку мне вспоминать не надо. Его достаточно показать, и все смыслы сразу считываются. Даже с точки зрения эффективности последующей монетизации это более эффективно. Мишка, если он кому-то не нравится, это уже история, он будет пользоваться спросом».

Спортивный мерч — значительный источник дохода во время проведения соревнований. В статистику самых популярных товаров за десятилетие с 2010-го по 2019-й от компании eBay вошла атрибутика чемпионата мира по футболу 2018 года и Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в России. Олимпийский Мишка может побить рекорды по популярности из-за тренда на ностальгию, считает маркетолог, руководитель контент бюро «Мысли» Юлия Братенькова: «Сейчас среди молодого поколения есть тренд на ностальгию. Хотя они не жили в это время, но отрицают все новое, отрицают дорогие бренды, лакшери-жизнь. Поэтому я думаю, что все слои общества это тронет.

У нас сейчас активно вирусились 1990-2000-е годы, я думаю, что мы углубимся в поколение 1970-80-х годов, и это будет актуально. Советский Мишка выйдет на новый уровень.

Недавно завирусился свитер с надписью "СССР", в котором был Сергей Лавров, потом у этой компании скупили все свитеры. Я думаю, будет тот же эффект. Данный символ будет размещен на мерче, потом пойдут свитеры, шоперы, кепки. Это будут какие-то, возможно, аксессуары, те же самые кружки, чехлы на телефоны. Возможно, где-то это перенесется на маркетинг, то есть бренды станут реализовывать рекламные компании с помощью этого символа. Я думаю, что это будет огромный охват».

Решение о возвращении олимпийского Мишки в качестве символа сборной принято накануне зимних Олимпийских игр, которые пройдут 6-22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Юлия Савина