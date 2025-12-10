Джонни Депп сыграет в фильме по «Мастеру и Маргарите»

Джонни Депп собирается сыграть в первом англоязычном фильме по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Как сообщает The Variety, продюсерская компания актера IN.2 Film планирует снять такой фильм во время кинофестиваля Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии. По данным издания, съемки начнутся уже в конце 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джонни Депп

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Джонни Депп

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Как отмечает издание, неясно, примет ли участие в финансировании этого фильма саудовский фонд Red Sea Fund, но вероятность этого высока. Фонд проводит этот кинофестиваль, ранее он также финансировал другой фильм Джонни Деппа «Жанна Дюбарри».

«Мастера и Маргариту» ранее уже хотели экранизировать такие режиссеры, как Федерико Феллини, Роман Полански, Терри Гиллиам, Баз Лурман. The Variety пишет, что в создании нынешней экранизации также примут участие продюсеры Светлана Мигунова-Дали и Грейс Лох. С ними судится прокатная компания Luminosity Pictures — это связано с тем, что они, заявляя о собственных правах на англоязычную экранизацию, заблокировали показ в США выпущенного в 2024 году фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина.

Яна Рождественская