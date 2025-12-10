Транспортная отвязка

Строительная группа «ПСК №6» решила прекратить работу в Пермском крае. Компания ликвидирует два дочерних общества, которые собирались строить транспортно-логистические центры, в том числе в Краснокамске. Последний проект получил статус приоритетного, но затем был приостановлен. По словам директора и совладельца «ПСК-6» Андрея Носкова, ему так и не удалось договориться с местными властями по поводу подходящего участка для строительства. Эксперт говорит, что решение инвестора может быть связано не только с площадками, но и со снижением объема рынка перевозок.

Андрей Носков

Краснокамское ООО «Транспортный логистический центр „Камское“» находится в процессе ликвидации, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Общество входит в башкирский строительный холдинг «ПСК-6», владельцем которого является предприниматель Андрей Носков. Кроме этого, согласно «СПАРК-Интерфакс», ликвидируется еще одно прикамское юрлицо холдинга — ООО «ТЛЦ „Усолье“». Датой ликвидации обоих обществ указано 30 октября 2026 года.

Башкирская ГК «Промышленно-строительный комплекс №6» собиралась построить транспортно-логистический центр в Краснокамском округе на участке площадью 103,85 га. Проект созданного для этой цели ООО «ТЛЦ „Камское“» получил статус приоритетного в конце 2021 года. Присвоение статуса обеспечивало возможность бизнесу получить участок в аренду под строительство без торгов по льготной ставке. Инвестиции в развитие объекта оценивались в размере 6,5 млрд руб. Начать возведение центра планировалось в 2024 году, а завершить — в 2026-м. Весной прошлого года проект был поставлен на паузу, по инициативе инвестора с него был снят статус «приоритетный».

Директор и совладелец «ПСК-6» Андрей Носков сообщил «Ъ-Прикамье», что компания в итоге окончательно отказалась от реализации приостановленных проектов в регионе и не планирует новые. По его словам, с местными органами власти так и не получилось добиться консенсуса по выбору участков для строительства объектов. Господин Носков уточнил, что «ПСК-6» сосредоточится на других регионах РФ, в частности Башкирии, Удмуртии и Ярославской области. «За это время (работы в Пермском крае.— «Ъ-Прикамье») было вложено большое количество сил и финансовых средств»,— говорит он.

Стоит отметить, что в прошлом году в качестве основной причины приостановки проекта назывались претензии инвестора к площадке рядом с деревней Мысы Краснокамского округа. В частности, для ее подготовки к строительным работам необходимо было вырубить большой объем зеленых насаждений, размер компенсационных выплат для инвестора мог составить примерно 500 млн руб. В 2024 году в Краснокамскую думу внесли проект решения об изменении городских правил благоустройства в части расчета восстановительной стоимости вырубаемых зеленых насаждений, однако у городской прокуратуры возникли претензии к этому проекту. При этом агентство инвестиционного развития сообщало, что у инвестора, помимо компенсационных выплат, были и прочие проблемы. «ПСК-6» было предложено рассмотреть другие потенциальные площадки.

Отметим, это не единственный незавершенный проект строительства крупных торговых и складских помещений в Перми. Так, летом 2024 года «замерла» вторая очередь логистического центра по ул. Промышленной, 107. Причина — в отсутствии динамики строительства. Кроме того, недостроенное здание ТЦ есть и на ул. Уинской, 2а. В 2024-м его выкупило ООО «Строй-Инвест» и заявило о намерении достроить. Минувшим летом проект строительства магазина казанской сети «ТЦ DIY „Мегастрой“» также был лишен статуса приоритетного инвестиционного «в связи со сложившейся экономической ситуацией у инвестора». Проект по ул. Уинской, 72, реализовывало ООО «Мегастрой П», созданное владельцами компании «Ива-Инвест».

Председатель думы Краснокамского округа Дмитрий Чеплыгин отметил, что местные власти не предлагали девелоперу иных вариантов площадки для строительства. «Участок у Мысов был единственный в округе, который подходил для этой цели, но в итоге из-за позиции надзорных органов ничего не получилось»,— пояснил он.

Председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия» Дмитрий Теплов не исключает, что причина отказа от обоих проектов заключается не только в неподходящих участках. По его словам, если раньше на рынке перевозок наблюдался ежегодный рост по 30%, то сейчас «он в значительной мере снизился в связи с охлаждением покупательского спроса и кредитной политики». «Думаю, это общая политика бизнеса — инвесторы не готовы вкладываться в подобные проекты и замораживают их до лучших времен»,— говорит господин Теплов.

Анастасия Леонтьева