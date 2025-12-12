Затраты отстроились

В этом году динамика роста себестоимости строительства многоквартирного жилья замедлилась в два раза, до 6,3%. Темпы пошли на спад в результате стабилизации логистических цепочек и уменьшения объемов строительства — это вынудило поставщиков стройматериалов удерживать цены на сырье. Однако, несмотря на это, девелоперы не спешат снижать цены на новостройки для конечных покупателей.

В ноябре 2025 года себестоимость строительства многоквартирного жилья выросла на 6,3% год к году, следует из подсчетов «РКС Девелопмент». Динамика оказалась ниже уровня инфляции в стране, который составил в ноябре 6,64% в годовом выражении, согласно Росстату. Для сравнения: в ноябре 2024 года рост составил 12,7% в годовом выражении, в ноябре 2023 года — 17,4%, уточнили в «РКС Девелопмент».

Рынок адаптировался к санкционным условиям и наладил новые логистические цепочки, появился широкий выбор локальных производителей, в связи с чем рост стоимости стройматериалов замедлился, поясняет директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис. Помимо этого, замедляется девелоперская активность, ввиду чего производители стройматериалов вынуждены предлагать более выгодные условия заказчикам, добавляет она.

По данным аналитического центра «Дом.РФ», в январе—ноябре 2025 года в России запущено 36,2 млн кв. м новостроек, что на 15% меньше год к году.

Еще одна причина замедления себестоимости строительства — незначительная коррекция цен на кладочные материалы, фасадные, кровельные и светопрозрачные конструкции, говорит управляющий директор ГК «РКС Девелопмент» Петр Власенко. По его словам, снижение цен коснулось арматуры, которая подешевела на 17%, газосиликатного блока — на 23%, утеплителя — на 10%. Цена стальной двутавровой балки с начала сентября к 12 октября упала более чем на 12%, до 82,4 тыс. руб. за тонну, опустившись до минимума за два года.

В то же время керамическая плитка подорожала на 27,7%, сантехнические изделия — на 16%, ПВХ-изделия — на 14,3%, инертные материалы — на 19%, трубная продукция — на 5,5%, штукатурные смеси — на 3%, перечисляет господин Власенко. Превалирующим фактором, который влияет на сохранение тенденции по росту себестоимости строительства, является рост стоимости рабочей силы и механизмов, уточняет он. Стоимость отделочных и инженерных работ, где наблюдается острый кадровый дефицит, с начала года выросла в среднем на 30–40%, подтверждает операционный директор группы «Самолет» Алексей Акиндинов.

В 2025 году зарплаты в сфере строительства росли большими темпами, чем в других отраслях. По данным HeadHunter, в январе—августе текущего года зарплаты в строительстве выросли на 23%, до 117,6 тыс. руб., в то время как в производстве — только на 13%, до 100,3 тыс. руб., в рабочих профессиях — на 11%, до 101,2 тыс. руб. По словам директора по закупкам ГК ФСК Александра Ткаченко, дефицит рабочих специальностей девелоперы стараются компенсировать большим применением средств малой механизации.

Эффект от уменьшения инфляционного давления на прямые затраты застройщиков жилья нивелируется действием других факторов, прежде всего ростом финансовой нагрузки на проекты и превентивным закладыванием в цену будущих регуляторных рисков, отмечает заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова.

Поэтому сдерживание цен на новостройки не является приоритетной задачей девелоперов — напротив, текущий период адаптации к новым рыночным условиям используется для консолидации и укрепления достигнутого ценового уровня, поясняет она. По данным Dataflat.ru, в ноябре 2025 года цены на новостройки Москвы выросли на 12% год к году, до 541 тыс. руб. за 1 кв. м, в Подмосковье — на 9%, до 229,7 тыс. руб.

В 2026 году темпы роста себестоимости могут увеличиться, считает Анна Мурмуридис. Отложенный спрос на фоне сокращения ключевой ставки стимулирует производителей повышать цены на материалы, поясняет основатель SIS Development Ярослав Гутнов. К тому же на рынок выходят крупные инфраструктурные проекты с большим объемом потребления материалов, такие как ВСМ, резюмирует Александр Ткаченко.

