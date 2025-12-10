Донор спермы с приводящей к раку мутацией стал отцом почти 200 детей в Европе

У донора спермы из Дании обнаружили мутацию в гене TP53, который играет решающую роль в предотвращении превращения клеток организма в раковые. Мужчина стал отцом по меньшей мере 197 детей в Европе. Это выяснилось в результате расследования, проведенного 14 общественными телерадиокомпаниями, включая BBC.

Некоторые из детей, которые унаследовали мутацию от донора, умерли от онкологических заболеваний. Опасную форму TP53 выявили примерно в 20% сперматозоидов датчанина. Он стал донором в 2005 году в Европейском банке спермы (ESB), расположенном в Копенгагене.

Сперма донора была использована в 67 клиниках в 14 странах. Датское радио сообщило, что дети от него родились в том числе в Дании, Бельгии, Испании, Германии и Исландии. Кроме того, биоматериал направлялся в Польшу, Албанию, Ирландию, Сербию и Косово, однако беременности там не регистрировались.

Изначально все тесты показали, что датчанин здоров и может быть донором. Генетический дефект в его сперме обнаружили лишь в 2023 году — после этого ее использование прекратили.

В ESB заявили, что такая мутация «не выявляется с помощью генетического скрининга», а сам донор и члены его семьи не больны онкологическими заболеваниями. В банке спермы добавили, что немедленно заблокировали донора, когда обнаружили мутацию в его биоматериалах.