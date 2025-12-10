Бизнесмен дождался экстрадиции

ОАЭ по запросу Генпрокуратуры (ГП) РФ экстрадируют в Россию бизнесмена Ахмада Хамидова. На родине его обвиняют в убийствах и других преступлениях. Предпринимателей, с которыми у фигуранта возникали финансовые разногласия, к месту расправы, по версии следствия, обычно заманивали под предлогом деловых переговоров, а сами преступления совершались в разных странах — Турции, Франции и Украине. Некоторые подельники Хамидова уже осуждены.

Фото: Interpol Выдачи Ахмада Хамидова российские правоохранители ждали несколько лет

Фото: Interpol

«Компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов по требованию Генпрокуратуры России экстрадируют гражданина России Ахмада Хамидова для привлечения к уголовной ответственности»,— сообщили 10 декабря в надзорном ведомстве. На родине, напомнили в ГП, Ахмад Хамидов обвиняется в особо крупном мошенничестве, убийствах и покушениях, совершенных по найму с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выходец из Чечни Ахмад Хамидов, до отъезда за границу бывший совладельцем ЗАО «Финком Альянс», а затем много лет числившийся в международном розыске, был обнаружен в Дубае, где он по поддельным документам проживал с семьей в роскошных апартаментах, около шести лет назад. Учитывая тяжесть выдвинутых против него в России обвинений, местная полиция привлекла к задержанию беглеца спецназ. Ахмада Хамидова поместили в тюрьму, а Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола ОАЭ в феврале 2020 года уведомило об этом российских коллег. Однако решение вопроса о выдаче затянулось надолго. 10 декабря наконец за Ахмадом Хамидовым вылетел спецконвой ФСИН России в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России для доставки обвиняемого в Москву.

Одним из самых громких преступлений, вменяемых в вину фигуранту, является организация убийства бывшего владельца ОАО «Саратовстройстекло» Михаила Ланина.

По версии следствия, в 2009–2010 годах Хамидов занял у него «на коммерческие нужды» 84 млн руб. «Чтобы их не возвращать, он решил убить коммерсанта, с целью чего создал организованную группу»,— сообщили в Генпрокуратуре. Кстати, по одной из версий, которые ранее обсуждались в СМИ, на самом деле сумма могла быть в несколько раз больше, а господину Ланину Хамидов и его сообщники обещали за эти деньги помочь занять пост губернатора Саратовской области.

Как рассказывал ранее “Ъ”, поисками организатора и исполнителей убийства по просьбе Хамидова занялся еще один уроженец Чечни Султан Сигаури. Именно он, как считает следствие, познакомил заказчика с «авторитетом» Валидом Лурахмаевым (Валидол). Саратовского бизнесмена под предлогом переговоров заманили во Францию, и 4 марта 2011 года он прилетел в Париж вместе со своей хорошей знакомой Еленой Православновой. Там их встретили подручные Валидола — временно проживавшие во Франции беженцы из Чечни Руслан Берсанов и Язид Арсалиев. Они должны были показать господину Ланину квартиру, которую предпринимателю предложили в зачет долга.

Гостей из России усадили в машину, вывезли в город Вильпент (Иль-де-Франс), где бизнесмена и его спутницу расстреляли из пистолета.

Как установило следствие, выстрелы произвел Берсанов. Предприниматель погиб на месте, а женщина была тяжело ранена в голову. Однако она не только выжила, но и смогла подробно описать полицейским внешность киллеров.

Вскоре Берсанов и Арсалиев были арестованы французскими правоохранителями. Кроме того, под следствие попал Бадрудин Каимов, продавший часть вещей, похищенных у господина Ланина после покушения. На основании вердикта присяжных Руслан Берсанов был приговорен к 20 годам заключения, но вот вину его подельников посчитали недоказанной.

В апреле того же года в Турции по поручению Ахмада Хамидова, по версии следствия, был застрелен российский коммерсант Максим Озирный. Он занимался разным бизнесом, включая добычу полезных ископаемых в Африке, но, по некоторым данным, хотел занять высокий пост в одной из российских нефтяных или газовых компаний. Помощь ему за вознаграждение якобы опять пообещали Хамидов и его сообщники. Им удалось заманить жертву якобы для переговоров с топ-менеджерами интересовавшей его компании на виллу в Турцию, где его застрелили, после чего труп облили кислотой.

Помимо этого, Ахмаду Хамидову вменяется в вину покушение на убийство московской бизнесвумен Татьяны Бальзамовой в июне 2011 года. Она хотела поучаствовать в заключении многомиллионной сделки по транзиту газа через территорию Украины, и ей взялись помочь за €50 млн выходец из Чечни и его подручные. Якобы женщину сначала уговорили положить в банковскую ячейку €20 млн задатка, которые были похищены, после чего госпожу Бальзамову вывезли на Украину, пообещав ей встречу с тогдашним главой страны Виктором Януковичем. На трассе Киев—Чернигов у села Княжичи киллер дважды выстрелил бизнесвумен в голову, но оба раза пистолет дал осечку. Женщине удалось выскочить из машины и привлечь к себе внимание окружающих. В итоге несостоявшегося убийцу схватили, а он сообщил, что его нанял Султан Сигаури по поручению того же Хамидова. Сигаури задержали в России и приговорили к 12 годам заключения. Ахмад Хамидов, а также Валидол и их деловой партнер и подельник — бывший сотрудник налоговой полиции Михаил Коряк — были объявлены в розыск.

Сергей Сергеев