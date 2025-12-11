Вынесен первый штраф за поиск экстремистского контента

Мировой суд в Каменске-Уральском Свердловской области 10 декабря вынес первое решение по новой ст. 13.53 КоАП, которая наказывает за поиск экстремистского контента. Двадцатилетнему медбрату Сергею Глухих назначен штраф в размере 3 тыс. руб. за просмотр изображения шеврона националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Это новый состав КоАП: правонарушение было включено в кодекс летом, поправки вступили в силу с 1 сентября.

Как рассказал “Ъ” адвокат господина Глухих, 24 сентября тот ехал в автобусе и, просматривая статьи в интернете, наткнулся на материалы об украинских нацбатальонах. Уже через 15 минут медику позвонили из ФСБ. Чекисты изъяли телефон, после чего он дал признательные показания. Первый раз протокол поступил в суд в ноябре, но из-за недочетов суд вернул его на доработку.

В полиции сам Сергей Глухих не скрывал, что заходил на запрещенные страницы. «Он этим давно уже увлекался. С 2022 года его интересовали эти террористические и экстремистские организации. Это было зафиксировано в объяснении»,— рассказала сотрудница МВД в суде 10 декабря. Тем не менее защита настаивала на том, что в протоколе нет доказательств намеренного поиска материалов.

Артем Путилов, Екатеринбург