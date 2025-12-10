Сотрудник ГУФСИН получил 4 года за взятку в 15 тысяч рублей

Бывший сотрудник ГУФСИН России по Ростовской области получил четыре года лишения свободы за взятку в 15 тыс. руб. и превышение служебных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал виновным фигуранта дела в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и пункту «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Доказательства, собранные следственным отделом по Железнодорожному району Ростова-на-Дону, суд счел достаточными для вынесения приговора.

Следствие и суд установили, что в августе 2025 года обвиняемый получил от заключенного 15 тыс. руб. за пронос на территорию исправительной колонии мобильного телефона. После получения незаконного вознаграждения его задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН России по Ростовской области.

Приговором суда бывшему служащему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Валентина Любашенко