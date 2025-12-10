В Ярославской области бабушку-опекуна обвиняют в истязании внучки

В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) в отношении 52-летней жительницы Некрасовского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

В УМВД по Ярославской области сообщили, что 15-летняя девочка пришла на уроки в школу со следами побоев. Педагоги сообщили об этом в подразделение по делам несовершеннолетних.

Следователи в ходе проверки выяснили, что бабушка, являясь опекуном девочки, с августа по конец октября по малозначительным поводам «систематически причиняла ей телесные повреждения, а также физические и психические страдания путем нанесения побоев и совершения иных насильственных действий». На допросе обвиняемая сообщила, что таким образом воспитывала ребенка и пыталась повлиять на поведение.

Девочку забрали у бабушки и передали родственникам, ее здоровью ничего не угрожает. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова