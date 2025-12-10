На Дону цифровую зрелость планируют довести до 100% к 2030 году

Цифровая зрелость отраслей экономики и социальной сферы Ростовской области должна достичь 100% к 2030 году. На данный момент она составляет 62%. Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства.

Отмечатся, что цель цифровой трансформации — упрощение получения услуг для жителей, а не формальное выполнение показателей. Регион развивает электронные сервисы в ключевых сферах: образовании, здравоохранении, транспорте, городской среде, ЖКХ, спорте и госуправлении.

В сфере государственного управления все 89 социально значимых региональных услуг были переведены в электронный формат. С начала года жители Ростовской области подали через эти сервисы более 5,4 млн заявлений. Также наблюдается рост числа пользователей портала «Госуслуги»: в 2024 году к нему обратились 2,2 млн человек, а общее количество зарегистрированных пользователей в регионе составило 3,7 млн человек.

Для упрощения работы пользователей на портале «Госуслуги» появляются специализированные информационные страницы, которые облегчают поиск и использование различных сервисов. В многофункциональных центрах можно подать одно заявление и получить все необходимые документы за одно обращение.

