В Ставрополе вынесен приговор контрабандисту культурных ценностей

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор 43-летнему жителю Москвы. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Ставропольской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ставропольской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Ставропольской транспортной прокуратуры

Москвич в июле 2024 года в сети интернет приобрел за рубежом ордена и медали, которые через продавца отправил в Ставрополь.

Из заключения экспертизы следует, что данные предметы созданы в начале-середине XX века и относятся к культурным ценностям.

С учетом позиции гособвинителя прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Наталья Белоштейн