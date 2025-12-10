Генподрядчик строительства Пермской галереи получил заключение о соответствии объекта проектной документации

Застройщик нового здания Пермской художественной галереи получил заключение о соответствии объекта капстроительства требованиям технической и проектной документации. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что площадь здания составляет свыше 20 тыс. кв. м.. что в семь раз больше предыдущей площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории Завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. Сейчас коллекция Пермской художественной галереи находится во временном фондохранилище на территории завода «Телта».

Комплекс галереи включает в себя еще три восстановленных исторических постройки бывшего завода Шпагина, объединенных в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. «Впервые у галереи появляются многофункциональные пространства для всех любителей искусства и работников культуры. Откроем библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские», - написал глава региона.