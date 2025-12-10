«Похоже, придется возрождать минский процесс»

Дедлайн до 25 декабря: по информации Financial Times, Белый дом передал Киеву обновленный проект мирного соглашения. На ответ дано «несколько дней», предположительно, до католического Рождества. Украина также намерена передать в Вашингтон свой мирный план, согласованный с Европой. Однако на сегодня нет информации, что документ доставлен адресату. В Москве, в свою очередь, заявляют, что в нынешних предложениях США есть позитивные моменты. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нынешний формат переговоров неизбежно придется менять.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

США вроде бы передали Киеву новый мирный план и даже установили дедлайн — дать ответ нужно до 25 декабря. Правда, что будет в противном случае, пока непонятно. Информация неофициальная. Ранее появились очередные выдержки из многочисленных мирных проектов или их вариации. Сегодня уже сложно понять, что из всего напечатанного соответствует действительности, а что нет. Сложно представить, что Украина в ее нынешнем состоянии была бы готова вступить в ЕС уже в 2027 году, учитывая несчетное количество условий, которые написаны не одним поколением евробюрократов. Насколько членство в Евросоюзе можно считать гарантией безопасности страны? Как можно создать в Донбассе демилитаризованною зону и кто будет ее контролировать? Дальше рассуждать нет смысла.

Все это выглядит как набор лозунгов и пожеланий.

Главное же состоит в том, что и Россия, и Украина требуют законодательного закрепления договоренностей, исходя из принципов международного права. В частности, Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы указанные выше гарантии безопасности Киеву были утверждены Конгрессом Соединенных Штатов. Москва, судя по словам Владимира Путина, также не раз заявляла, что устранение первопричин кризиса следует закрепить в документе, который будет иметь юридическую силу на международном уровне.

В реальности на сегодняшний день есть разные планы, которые постоянно меняются по принципу «а давайте поступим так, или вот так, или еще как-нибудь, лишь бы поскорее все завершить». Подготовили же документы спецпосланники президента США, то есть лица неофициальные. При этом Дональд Трамп требует от Зеленского согласиться со всем этим практически немедленно, в считанные дни. Но тогда вопрос, с чем соглашаться — с бумагой, которая ничего не гарантирует? Или переводить обсуждение на уровень официальных делегаций, чтобы пройтись по всем пунктам и внести правки? Обычно так проводятся серьезные переговоры. Ничего подобного пока мы не видим. Хорошо, украинский лидер на это согласится, что дальше? Трамп утверждает, что Кремль проект США устраивает, но подтверждения этому нет. Кроме того, как воплотить намеченное в жизнь? Все это очень похоже на тупик. Кажется, что в итоге придется возрождать минский процесс, повышать уровень делегаций, вплоть до высшего, и искать решение. Нынешняя же формула вызывает все больше вопросов.

Дмитрий Дризе