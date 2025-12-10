В Ярославской области 40 млн рублей потратят на ремонт территорий больниц

В Ярославской области в 2026 году на ремонт территорий медицинских организаций по инициативе губернатора Михаила Евраева направят 40 млн руб. Предложение господина Евраева поддержали члены комитета по здравоохранению областной думы, сообщил министр финансов региона Алексей Долгов.

«В целом же расходы на укрепление материально-технической базы медицинских организаций будут увеличены на 70 млн руб. Кроме того, предлагается предусмотреть 14 млн руб. на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения по информационной безопасности, а на завершение строительства областной детской клинической больницы планируется выделить средства в сумме 500 млн руб.»,— рассказал господин Долгов.

Областное правительство, в свою очередь, поддержало поправку депутатов о направлении 50 млн руб. на ремонт пяти стационарных отделений в Ярославле и Рыбинске. Столько же денег потратят на ремонт территорий образовательных учреждений.

Проект бюджета на 2026 год был принят в первом чтении в ноябре. Ко второму чтению депутатский корпус внес 17 поправок, губернатор Михаил Евраев — 149. Так, господин Евраев предложил увеличить объем дорожного фонда на 3,6 млрд руб., выделить 640 млн руб. на лизинг троллейбусов и электробусов, 77 млн руб. — на восстановление прав обманутых дольщиков. Во втором чтении проект вместе с поправками рассмотрят 15 декабря на заседании облдумы.

Алла Чижова