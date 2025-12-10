Ярмарка долголетия

К собственному 80-летию Марыля Родович выпустила свой 25-й студийный альбом «Niech zywo bal» («Да здравствует бал!»). В новой работе польской певицы, знакомой отечественному слушателю прежде всего по хиту 1970-х «Kolorowe jarmarki», Игорь Гаврилов не нашел намеков на увядание. Впрочем, самой песни «Kolorowe jarmarki» корреспондент “Ъ” там тоже не нашел — несмотря на то, что альбом заявлен как собрание главных шлягеров певицы, переработанных в компании коллег помоложе.

Чередуя новейшие веяния в аранжировках и ретрозвучание, Марыля Родович показала, как можно с годами только набирать форму

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP Чередуя новейшие веяния в аранжировках и ретрозвучание, Марыля Родович показала, как можно с годами только набирать форму

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

О том, что Марыля Родович находится в прекрасной форме, говорит как минимум тот факт, что весь XXI век она работает с международными рекорд-мейджорами. До нынешней декады ее записи выходили на Universal и Sony Music, а «Niech zywo bal» выпустил Warner.

Коммерческий успех альбому гарантирован. Каждая песня взята из обширного бэк-каталога Марыли Родович и перепета с участием польских суперзвезд в возрасте от 20 до 40 лет. Каждый из них привел к пани Родович своих поклонников. Впрочем, они и без того слушают певицу с детства. Сравнения Марыли Родович с Аллой Пугачевой не выглядят натянутыми ни на йоту.

В поле зрения советских граждан Марыля Родович появилась в статусе уже состоявшейся на родине звезды.

За ее плечами был «рок-период» в составе группы Szejtany («Шайтаны») и большая сольная карьера. В 1977 году Марыля Родович выступила с песней «Kolorowe jarmarki» на эстрадном фестивале в Сопоте и получила там приз зрительских симпатий.

Это был год, когда страны СЭВа заново запустили конкурс «Интервидение», тот самый, который возродился в Москве в 2025 году (см. “Ъ” от 21 сентября). «Интервидение» 1977 года было провальным для СССР, Алла Пугачева выиграла в Сопоте только год спустя. Но в целом конкурс 1977 года был настоящим парадом достижений эстрады соцстран. Болгарию представляли Лили Иванова и Бисер Киров, Чехословакию — Иржи Корн и Хелена Вондрачкова (ставшая в итоге победительницей), Кубу — Фара Мария.

Две представленные в Сопоте песни хозяев конкурса навсегда остались самыми популярными польскими песнями в СССР. Это были «Nie spoczniemy» группы Czerwone Gitary и «Kolorowe jarmarki» Марыли Родович, которая получила приз зрительских симпатий. В 1980-е «Kolorowe jarmarki» активно исполнял в русском переводе («Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, // Деревянные качели, расписные карусели…») Валерий Леонтьев. Она стала одной из визитных карточек его репертуара.

Тогда, в 1977-м, Марыля Родович предстала перед телезрителями в образе бродячего музыканта с барабаном за спиной и попугаем на плече. Ничего подобного советские люди от представителей эстрады братских стран ожидать не могли. А Марыля Родович всего лишь развивала свой образ хиппи.

Бананан из фильма «Асса» говорил о своем темнокожем друге Вите: «Он наш негр, советский, социалистический, негр новой формации». Так вот, Марыля Родович была наша хиппи, социалистическая.

И потом, десятилетия спустя, она приезжала в постсоветские страны, чтобы напомнить образ и песню.

Как это часто бывало с зарубежными музыкантами старшего поколения, в СССР хитами становились не те их песни, которые гремели в остальном мире. И в новом альбоме «Niech zywo bal» нет ни «Разноцветных ярмарок», ни шедевра польского поп-хитмейкера Северина Краевского «Сядь в скорый поезд». И тем не менее каждая из песен альбома — веха в каталоге Родович и в польской истории.

Песне «Sing-Sing», которой открывается альбом, скоро 50 лет, но в сегодняшнем партнерстве с продюсером Лукашем Мрозом она ничуть не выглядит ретро, скорее напоминает экспериментальный альбом Тома Джонса «Reload» (1999). «Dama byc» — из тех же времен, но звучит ближе к Верке Сердючке: фолк пополам с танцевальным битом. «Wielka woda» — пауэр-баллада 1978 года, жирно и страстно перепетая в компании молодого певца Давида Квятковского. Каталог Северина Краевского, к счастью здравствующего, как и Марыля Родович, представлен на альбоме нестареющим шлягером «Remedium (Wsiasc do pociagu)» в тонкой современной аранжировке. Фокстрот «Nie ma jak pompa» с настоящей чечеткой также отсылает к 1970-м. «Malgoska» в дуэте с певицей Ланберри — привет временам хиппи: это и вовсе начало десятилетия, 1973-й. И, наконец, кульминация альбома — «Lza na rzesie» («Mi sie trzesie»), эта песня представлена также в ремиксе.

Чередуя новейшие веяния в аранжировках и ретрозвучание, Марыля Родович показала в альбоме «Niech zywo bal», как можно с годами только набирать форму. К слову, Хелена Вондрачкова, Лили Иванова и сербская певица Радмила Караклаич тоже живы-здоровы. Хоть сейчас в Сопот.

Игорь Гаврилов