Intel и AMD обвинили в том, что их чипы оказываются в российских ракетах

В суд штата Техас подали пять исков против американских компаний Intel, Advanced Micro Devices (AMD) и Texas Instruments. Их обвиняют в том, что их чипы, несмотря на санкции и запреты, оказываются в российских ракетах, пишет Bloomberg.

По мнению истцов, компании «преднамеренно игнорировали» факты того, что третьи лица перепродают произведенные ими чипы российским компаниям, использующим их при производстве ракет и беспилотников. Иски поданы от имени нескольких десятков граждан Украины.

В Intel, AMD и Texas Instruments никак не прокомментировали информацию об исках. Ранее компании заявляли, что в полной мере соблюдают санкции и прекратили работу в России после начала военного конфликта на Украине.

Яна Рождественская