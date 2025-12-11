Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) создана в январе 1994 года. Объединяет 495 российских компаний, осуществляющих добычу, переработку, хранение, транспортировку продукции из водных биологических ресурсов, а также предприятия аквакультуры, производства биокормов и БАДов, представляющих все рыбохозяйственные бассейны страны. Доля членов ассоциации в общем объеме национального вылова превышает 90% (более 4,5 млн тонн). Члены ВАРПЭ обеспечивают трудоустройство более 40 тыс. человек (без учета рабочих мест, созданных на основе временных трудовых договоров). Ассоциация имеет действующие соглашения о сотрудничестве с Минсельхозом, Минпромторгом, Федеральной службой безопасности, Федеральной таможенной службой и Роспотребнадзором.