«Оренбург» и «Акрон» 28 февраля сыграют свой первый матч 2026 года

Стало известно расписание матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с 19-го по 22-й туры, а также ближайшего раунда Кубка России. Время и даты поединков опубликованы на официальных сайтах РПЛ и РФС.

В рамках 19-го тура 28 февраля футболисты «Оренбурга» на своем поле примут тольяттинский «Акрон». Самарские «Крылья Советов» 1 марта на выезде встретятся с московским «Динамо». Спустя неделю волжане примут махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ. При этом 4 марта «Крылья Советов» в поединке второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России сыграют против «Оренбурга».

«Акрон» свой первый домашний матч проведет 15 марта. В рамках 21-го тура тольяттинцы примут грозненский «Ахмат». В 20-м туре «Акрон» сыграет 9 марта в Москве со «Спартаком».

Андрей Сазонов