«Росатом» построит в Ставропольском крае Симоновскую ВЭС на 50 МВт

Компания «ВетроОГК-3» из контура «Росатом Возобновляемая энергия» получила разрешение от администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края. Она построит Симоновскую ветроэлектростанцию мощностью 50 МВт. Станция войдет в восьмую по счету в регионе от Росатома, сообщает пресс-служба компании.

«Росатом» прошел все этапы подготовки. Компания получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проектной документации и инженерным изысканиям. ВЭС установят 20 ветроагрегатов по 2,5 МВт каждый. Проект соответствует нормам Градостроительного кодекса РФ, экологическим и пожарным требованиям.

Регион лидирует по ветроэнергетике в России. Росатом ввел семь станций общей мощностью 765 МВт: Кочубеевскую на 210 МВт, Бондаревскую на 120 МВт, Кармалиновскую и Медвеженскую по 60 МВт, Берестовскую на 60 МВт, Кузьминскую на 160 МВт, Труновскую на 95 МВт. Симоновская ВЭС усилит кластер и повысит экологичность энергетики Ставрополья.

Идея проекта возникла в 2024 году на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Тогда губернатор Владимир Владимиров и «НоваВинд» договорились о запуске. Проектно-изыскательские работы стартовали сразу. Строительство начнется в 2025–2026 годах, завершение ожидают через два года, к 2027–2028 году.

Росатом расширяет портфель ВИЭ. Дивизион ввел 1,2 ГВт мощностей на десяти станциях. К 2028 году он построит свыше 2 ГВт. В 2026 году добавятся еще две ВЭС на 150 МВт в Ставропольском крае и Ростовской области. Это укрепит позиции корпорации на рынке зеленой энергии.

Станислав Маслаков