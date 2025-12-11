Зверев Герман Станиславович

Родился 4 июня 1968 года в селе Усть-Большерецкое Камчатской области. В 1990 году окончил Дальневосточный государственный университет, в 1991 году — Московскую высшую партийную школу при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук.

С 1992 по 2008 год работал на государственной и муниципальной службе, в исследовательских учреждениях. Карьеру в рыбной отрасли начал в 2008 году, создав Ассоциацию добытчиков минтая, которой руководил до 2019 года. С 2014 года входит в топ-100 наиболее влиятельных персон мирового рыбного рынка по версии IntraFish. С 2018 года является председателем Общественного совета при Росрыболовстве, с 2019 года — сопредседатель рабочей группы «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Возглавляет профильные комиссии РСПП и «Опоры России». В январе 2017 года избран президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), дважды переизбирался.