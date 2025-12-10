На Дону 29 объектов культурного наследия стали участниками федеральной программы

В Ростовской области 29 объектов культурного наследия вошли в федеральную программу«Наследие.дом.рф». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Оператором программы восстановления исторических зданий с потенциалом для современного использования выступает ПАО «ДОМ.РФ».

На платформе размещены данные о 29 исторических зданиях в городах Ростовской области — Азове, Аксае, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге.

Наталья Белоштейн