В Ярославле по нацпроекту благоустроили четыре пространства

В Ярославле по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» благоустроили четыре общественных пространства в 2025 году — Петропавловский парк, аллею Ивана Ткаченко, территорию у ДК «Гамма» и парк «Юбилейный». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аллея имени Ивана Ткаченко

Фото: Правительство Ярославской области Аллея имени Ивана Ткаченко

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев отметил, что завершение работ стало результатом совместных усилий региональных и муниципальных властей, а также жителей, предложивших территории для благоустройства.

«На обустройство аллеи имени Ивана Ткаченко на улице Панина направлено более 60 млн руб. Создана комфортная прогулочная зона. Территория выложена тротуарной плиткой, установлено освещение, появились лавочки с перголами, зоны для детских игр с шахматными столами. Ярким акцентом стал фонтан»,— рассказал Михаил Евраев.

Представители регионального министерства строительства и ЖКХ проверили качество работ на аллее имени Ивана Ткаченко, где раньше был пустырь.

«Благоустройство общественных пространств — это прямой вклад в качество жизни горожан. Важно не только своевременно освоить выделенные средства, но и сделать это качественно»,— отметил заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

Всего за последние пять лет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нацпроекта, в Ярославской области благоустроено около 180 общественных территорий.

Антон Голицын