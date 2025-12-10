Бывшее здание ярославского минкульта выставлено на продажу

В Ярославле на торги выставлен объект культурного наследия «Дом Смолина», где ранее располагалось областное министерство культуры. Об этом сообщили в правительстве региона.

Историческое здание на улице Революционной, 9/4 оценили в 53,3 млн руб., шаг аукциона — 2,6 млн руб. Заявки от потенциальных покупателей здания и участка под ним площадью 320 кв. м планируют рассмотреть 22 января.

«Потребуются работы по восстановлению внутренних помещений. Но есть хороший бонус. Здание достанется новому собственнику с красивой подсветкой»,— подчеркнул зампред областного правительства Денис Хохряков.

Министерство культуры Ярославской области переехало из «Дома Смолина» в бизнес-центр на улице Свободы, 62 в рамках переселения структур областного правительства и мэрии из исторического центра для освобождения зданий-памятников. Власти предполагают, что инвесторы после покупки займутся восстановлением объектов и откроют в них гостиницы, кафе и рестораны. Задача — увеличить налоговые поступления в бюджет и развивать внутренний туризм.

Масштабный переезд привел к появлению в Ярославле «правительственного квартала» (Советская, 69) — комплекса недвижимости, куда переезжают структуры областного правительства.

Алла Чижова