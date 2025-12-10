Прокурор заставил мэрию Ульяновска вспомнить про существование дороги

Судебная коллегия по административным делам Ульяновского областного суда согласилась с доводами прокурора Ульяновской области и, отклонив апелляционную жалобу администрации Ульяновска, оставила без изменения решение Железнодорожного райсуда Ульяновска о необходимости паспортизации и ремонта дороги. Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, дорога (улица Центральная в поселке Плодовом) была включена в реестр муниципального имущества 17 лет назад, еще в 2008 году. Известно, что жители поселка Плодового неоднократно жаловались в органы власти и надзорные органы на плохое состояние этой дороги. Однако, поясняют в прокуратуре, все эти годы администрация города не ремонтом дороги занималась, «вообще ее не обслуживала», ссылаясь на отсутствие паспорта дороги. «А поскольку на разработку паспорта необходимо выделение бюджетных средств, которых на эту работу в бюджете нет, то и содержать эту дорогу администрация не считала возможным. Администрация города поясняла в суде, что денег в бюджете города как не было, так и нет, поэтому они не могут выполнить требование прокурора»,— отмечают в прокуратуре. Прокуратура области настаивала, что «отсутствие в бюджете денег не является основанием для невыполнения своих обязанностей», и «администрация города должна эти деньги найти, потому что безопасность граждан превыше всего».

Стоит заметить, что еще в 2022 году Верховный суд РФ в своем решении по аналогичному иску указал, что нехватка бюджетных средств не является основанием для неисполнения обязательств органа МСУ.

Железнодорожный районный суд Ульяновска согласился с доводами прокурора области и удовлетворил исковые требования прокуратуры, обязав администрацию города провести паспортизацию дороги.

Мэрия с решением суда не согласилась и направила в областной суд апелляционную жалобу, но коллегия облсуда в удовлетворении жалобы мэрии отказала. Теперь, поясняют в прокуратуре, администрация города обязана изыскать средства и провести паспортизацию дороги, а затем заняться в полном объеме ее обслуживанием и ремонтом.

Андрей Васильев, Ульяновск