В Смоленской области на неопределенный срок ограничили работу мобильного интернета

На территории Смоленской области работа мобильного интернета ограничена на неопределенный срок из-за опасности БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Эта мера принята исключительно в целях обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры. Прошу отнестись с пониманием к данному решению»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Василий Анохин напомнил в публикации, что в Смоленской области действует запрет на распространение любой информации о последствиях применения БПЛА, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, запрещено передавать данные о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов, добавил он.