Меган Маркл обвинила Daily Mail в нарушении этических норм из-за общения с ее отцом

Жена принца Гарри Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, обвинила британскую газету Daily Mail в неэтичном поведении. Она заявила об этом после того, как издание опубликовало репортаж и интервью из больничной палаты ее отца Томаса Маркла. Ранее СМИ писали, что герцогиня не контактировала с отцом после того, как ему сделали операцию на Филиппинах, однако позже сообщалось, что она отправила ему письмо.

Меган Маркл

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Меган Маркл

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«С учетом того, что репортер Daily Mail все это время находилась у постели ее отца, транслируя все взаимодействия и нарушая очевидные этические нормы, герцогине было очень сложно приватно связаться с отцом, хотя она и пыталась сделать это в последние несколько дней», — заявил представитель герцогини. В DMG Media, которой принадлежит Daily Mail, завили, что корреспондент Кэролайн Грэм, которая написала репортаж, дружит с господином Марклом и он сам попросил ее приехать в больницу. Поэтому, по мнению DMG, в ее действиях не было ничего неэтичного. В интервью Daily Mail господин Маркл призвал дочь встретиться с ним, пока он жив.

Британские СМИ неоднократно писали о том, что отношения Мегар Маркл с отцом испортились после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Она обвиняла Томаса Маркла в чрезмерной откровенности со СМИ, в том числе в появлении в Daily Mail цитат из ее личного письма отцу.

Яна Рождественская