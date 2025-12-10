Селлеры почувствовали конкуренцию

Селлеры просят ужесточить условия для иностранных продавцов на маркетплейсах. Сейчас для таких предпринимателей действуют пониженные комиссии на площадках, кроме того, они могут не соблюдать требования к обязательной маркировке продукции. Жалобу в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг направила Ассоциация участников рынка электронной торговли. Иностранные магазины массово копируют карточки российских товаров, в том числе фотографии, описания и инфографику. По словам профильной ассоциации, речь идет о сотнях и тысячах позиций, из-за этого российские селлеры теряют трафик и репутацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пока единственный доступный продавцам способ борьбы — самостоятельно отслеживать подобные случаи и жаловаться маркетплейсу, говорит управляющий директор магазина Mimoza Home Антонина Миненко: «Они воруют наши карточки, причем с нашим логотипом, фотографиями, используют вплоть до названия бренда. Это присутствует на всех маркетплейсах. Покупатель видит наши карточки, маркетплейс сам предлагает альтернативный продукт другого продавца, соответственно, покупатель выбирает по лучшей цене. Бывают случаи, когда наши товары стоят 1,5 тыс. руб., а они ставят стоимость 900 руб.

С Ozon у нас была ситуация, когда покупатели уходили к другому продавцу, несмотря на то, что там срок ожидания больше двух недель. Надо каждый раз доказывать маркетплейсу, что это наши карточки, присылать документы на товарный знак. Удивительно, что маркетплейсы не защищают своих селлеров, которые продают у них давно. Если это копирование удается доказать, маркетплейс сразу удаляет карточки данного селлера. Чаще всего происходит, что у нас, допустим, один артикул, его ворует сразу пять компаний. Мы сразу пишем на эти компании жалобу, в течение двух-трех дней эти карточки исчезают. За время, пока они находятся в ротации, наши продажи падают. Это их не смущает, даже когда их блокируют, появляется еще десять таких же».

По данным Ассоциации участников рынка электронной торговли, комиссии маркетплейсов для иностранцев зачастую меньше 15%, в то время как для российских продавцов — около 40% и выше. Впрочем, это вполне справедливое условие, считает аналитик Data Insight Сергей Семко: «На самом деле для российских продавцов эта угроза кажется очень значимой, ситуация распространенная. Сами маркетплейсы должны создать систему арбитража, в которой российские селлеры могут не только пожаловаться на такие заимствования, но и решить этот вопрос.

Что касается несопоставимости условий, формально комиссия для китайских селлеров намного меньше, но они намного больше тратят на логистику, поэтому выходят приблизительно одинаковые условия. Прерогатива маркетплейса — решать, каким образом расширять товарную линейку. У китайских товаров отсутствует маркировка, но все это абсолютно законно. Схема торговли подпадает под розничный онлайн-импорт, там другое законодательное регулирование.

Тут на самом деле слишком много факторов, и главный — это размер рынка. Если регулирование будет усиливаться, привлекательность российского рынка для китайских селлеров будет значительно ниже. В результате мы можем увеличить и цены для потребителей в России, и существенно уменьшить ассортимент продукции. Здесь нужен баланс. Разумеется, нужно соблюдать интересы российского селлера, особенно в части контента».

Ассоциация участников рынка электронной торговли предлагает ввести систему обязательных депозитов для иностранных магазинов. При выявлении случаев копирования чужих карточек с этого счета в пользу российского селлера будет списываться компенсация. По данным Ozon, доля продаж иностранцев сейчас не превышает 3-4%.

Ульяна Горелова