Reuters: США потребовали от МУС не вести расследование против Трампа

Администрация президента США потребовала от Международного уголовного суда (МУС) гарантировать, что под его расследования не попадут Дональд Трамп и ближайшие к нему чиновники. Как пишет Reuters со ссылкой на неназванного члена республиканской администрации, в противном случае Вашингтон пообещал ввести санкции против МУС.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По данным агентства, США выдвинули еще два требования: о прекращении расследования в отношении израильских властей из-за войны в секторе Газа и американских военнослужащих в связи с их действиями в Афганистане. Санкции могут коснуться как должностных лиц, так и самого суда, уточнил источник.

Собеседник Reuters рассказал: США требуют, чтобы МУС внес поправки в Римский статут и указал, что не обладает юрисдикцией для расследований, нарушающих суверенитет Соединенных Штатов. В администрации обеспокоены, что в 2029 году, когда истечет президентский срок Дональда Трампа, против него возбудят уголовные дела. Агентство предполагает, что поводом может стать в том числе операция Пентагона против судов наркокартелей у побережья Венесуэлы.

«Внесение поправок в Римский статут относится к прерогативе государств-участников»,— заявили в МУС. США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

В июне США вводили санкции против четырех судей МУС, которые, по утверждению Госдепартамента, «активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС» против США и Израиля. Двое из попавших под санкции судей участвовали в решении Апелляционной палаты МУС в 2020 году о расследовании предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане. В августе подобные меры ввели против еще четырех членов суда из-за «вредоносных действий» и расследований, касающихся Соединенных Штатов и Израиля.

Лусине Баласян