В суд направили дело о хищении средств при строительстве школ на Дальнем Востоке

Генпрокуратура утвердила обвинение бывшему гендиректору ООО «Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация» (ВАНК) Станиславу Неверову. Его обвинили в мошенничестве и отмывании средств в особо крупном размере. Дело будет рассматривать Центральный районный суд Читы, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый в 2022-2024 годах похитил 558,1 млн руб., выделенных в рамках концессионных соглашений. По ним ВАНК должна была построить шесть школ, четыре детских сада и участок газификации в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Также господин Неверов в 2022 году перечислил 833,9 млн руб. по фиктивным договорам на счета подконтрольных организаций. Деньги предназначались для строительства социальных объектов. Похищенные средства фигурант отмыл под видом прибыли от гражданско-правовых сделок.

В мае Станислава Неверова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за хищение 877,9 млн руб. Суд установил, что осужденный с двумя подельниками обманывал чиновников и заключал мнимые договоры поставок материалов и оборудования. В результате были сорваны сроки строительства объектов на Дальнем Востоке в рамках нацпроектов «Образование» и «Экология». У Неверова конфисковали имущество стоимостью 10,7 млн руб.

Никита Черненко