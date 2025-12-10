Экс-мэра жена не защитила

Суд 10 декабря арестовал на два месяца бывшего зампреда правительства Ивановской области и мэра столицы региона Александра Шаботинского, обвиняемого в афере с ремонтом жилых домов. Защита фигуранта, настаивая на его невиновности, представила положительную характеристику от его жены, а также множество грамот, благодарностей и медалей. Однако на суд и поддержавшую обвинение прокуратуру в данном случае не повлиял даже патриарший знак «700-летие преподобного Сергия Радонежского».

Экс-мэр Иваново Александр Шаботинский

Фото: Telegram канал правительства Ивановской области Экс-мэр Иваново Александр Шаботинский

Фото: Telegram канал правительства Ивановской области

Перед Фрунзенским райсудом Иваново Александр Шаботинский, являвшийся членом областного правительства, а до 1 декабря — мэром столицы региона, предстал в качестве простого пенсионера.

Полицейские задержали господина Шаботинского в Москве, откуда он был доставлен в Иваново и обвинен следователем регионального УМВД по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В данном случае речь идет о ремонте многоквартирных домов на сумму 500 млн руб. компаниями, связанными с фигурантом.

Следствие требовало арестовать обвиняемого, ссылаясь на то, что под угрозой десятилетнего срока, который грозит ему по ст. 286 УК РФ, господин Шаботинский попытается скрыться или, используя свои связи в органах госвласти, оказать давление на следствие.

Сам экс-чиновник и его защита против избрания самой строгой меры пресечения протестовали, предлагая ограничиться домашним арестом. Супруга обвиняемого предоставила в суд характеристику, из которой следовало, что он честный человек, посвятивший свою жизнь работе и занятиям спортом, в том числе различным единоборствам. Доказывая порядочность фигуранта, защита предоставила различные благодарности и грамоты, в том числе от ветеранов войны в Афганистане, различных воинских частей и даже патриарший знак. Кроме того, были продемонстрированы справки, согласно которым господин Шаботинский страдает рядом заболеваний, но ни одно из них не входило в перечень болезней, с которыми нельзя находиться под стражей.

Все доводы самого обвиняемого и его защиты перечеркнула позиция прокуратуры Ивановской области, настоявшей на заключении по стражу. В СИЗО бывший управленец будет находится два месяца, до 7 февраля 2026 года. Защита планирует обжаловать избранную меру пресечения.

Николай Сергеев