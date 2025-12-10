В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации доходов для чиновников

Группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов, «направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности». Среди предложений — отказаться от ежегодных деклараций доходов для чиновников и ввести постоянный мониторинг их финансового положения. Об этом сообщил, соавтор проекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (Единая Россия).

«Главная цель — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля»,— написал господин Пискарев в Telegram-канале.

Сейчас всю информацию о финансовом положении можно проанализировать с помощью государственной информационной системы «Посейдон», которая была введена указом президента России в 2022 году, написал господин Пискарев. Она позволяет эффективно анализировать информацию и моментально выявлять коррупционные риски. «В связи с этим необходимо переходить от ежегодного декларирования к непрерывному режиму антикоррупционного контроля»,— сообщил депутат.

При этом инициатива предполагает, что чиновники будут предоставлять сведения о доходах и расходах при возникновении конкретных обоснований. Обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации, а также при назначении на государственные или муниципальные должности.

Фокус антикоррупционного контроля предлагается сконцентрировать в том числе на сделках, при которых чиновники и их близкие покупают недвижимость, транспорт, ценные бумаги и другое имущество. По словам Василия Пискарева, именно при таких операциях возникают самые высокие коррупционные риски.